Фото: Сумська ОВА

У громадах Сумської області зафіксовано нові атаки з боку російських військ, спрямовані на цивільну інфраструктуру та мирних мешканців

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає RegioNews.

За наявною інформацією, удари завдавалися безпілотниками по населених пунктах, де немає військових об'єктів. Під вогнем опинилися приватні домоволодіння, транспорт і люди.

Зокрема, у Стецьківському старостаті російський дрон прицільно вдарив по цивільному автомобілю, який перебував на подвір'ї одного з домогосподарств. Унаслідок атаки пошкоджено автівку та прилеглу територію приватного обійстя. За попередніми даними, мешканці не зазнали поранень.

Пізніше безпілотники атакували Путивльську громаду. У результаті обстрілу поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Йому оперативно надали медичну допомогу. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків і господарських споруд.

До ліквідації наслідків залучені рятувальники, медики та комунальні служби, які надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, Донеччина опинилася під потужними обстрілами, які зачепили цивільні об'єкти. Внаслідок атак вже зафіксовані загибель та поранення людей.