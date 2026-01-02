17:55  02 січня
На Львівщині під час святкування жінка впала з балкона і загинула
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
02 січня 2026, 18:51

Прихід військових до влади: що це означає для країни

02 січня 2026, 18:51
Можливо, це і є той прихід військових до влади, про котрий говорили, точніше, його початок
Можливо, це і є той прихід військових до влади, про котрий говорили, точніше, його початок
Чисто естетично мені набагато більше подобається бачити на посаді головного управлінця в державі людину, котра виросла на війні, рубалася з росіянами в стрілецьких боях і зухвалих диверсійних місіях.

Сподіваюся, такий психотип все-таки менше буде розраховувати на те, що все скоро "повернеться на круги своя" – тобто, що окрім змагань у різних видах спорту між негідниками, крім безкінечного рішалова, нічого більше у так званому політичному житті країни знову не буде.

Можливо, це і є той прихід військових до влади, про котрий говорили, точніше, його початок. Хтось це прогнозував із наївним оптимізмом, хтось із страхом і ворожістю до України. Але в будь-якому разі, мало хто усвідомлював, як саме це буде.

Я ж вам обіцяв, що парламентські вибори тут точно не будуть головним механізмом. Парламент уже давно нічим не керує.

Деякі з моїх колег навряд чи мають розглядати вибори як головну битву свого майбутнього життя. Взагалі, військові та співробітники спецслужб схильні радше до спецоперацій, в не отого всього.

В будь-якому разі, прихід військових до влади дещо забарився.

Україна війна Офіс президента керівник Буданов Кирило Олексійович Зеленський Володимир влада військові
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
