У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
Єдиний реєстр зброї МВС тимчасово призупиняє роботу: що потрібно знати
У житловому районі Києва пролунав вибух автомобіля: є травмовані

Фото: Телеграм/Реальний Київ
На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль, є постраждалі, а слідчі з’ясовують обставини інциденту

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Києві на Оболонському районі стався вибух автомобіля, повідомляють місцеві жителі. За попередньою інформацією, є люди, які отримали травми, проте їхній стан наразі уточнюється.

Мешканці району повідомляють, що звук вибуху був чутний на значній відстані. На місце події прибули правоохоронці та рятувальні служби для встановлення обставин інциденту та надання допомоги постраждалим.

Вибух автомобіля стався на Оболоні

На момент інциденту тривоги в Києві та області не оголошували. Попередньо вибух міг мати технічний чи побутовий характер, але точна причина з’ясовується слідчими.

Раніше повідомлялося, у Києві 16-річна дівчина впала в неогороджену яму з гарячою водою після прориву труби тепломережі центрального опалення.

