08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
09 січня 2026, 06:59

Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих – пошкоджена критична інфраструктура

09 січня 2026, 06:59
Фото: ДСНС Києва
Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей. Зафіксовано значні руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури

Про це повідомили пресслужба ДСНС та міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них – один медичний працівник. Постраждали 19 людей, з яких 14 госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Також поранень зазнали четверо медпрацівників.

У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Ворог завдав ударів по житлових районах столиці, зафіксовано пожежі та руйнування цивільних і промислових об’єктів.

Дарницький район: у дворі житлового будинку впав безпілотник. Частково пошкоджений одноповерховий магазин та вибиті вікна в дев’ятиповерховому житловому будинку поруч. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталися загоряння у двох житлових будинках і гаражах. Раніше повідомлялося, що під час повторного обстрілу поранення дістали п’ятеро рятувальників.

Деснянський район: унаслідок влучання БпЛА в дах 18-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Також загорілися п’ятиповерховий житловий будинок, а в іншій п’ятиповерхівці зафіксовано задимлення в під’їзді. Пошкоджень зазнали території торгівельного центру та санаторію.

Дніпровський район: уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Загоряння сталися в 16- та дев’ятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Також уламки впали на дитячий майданчик у дворі та поблизу трамвайного депо. В одному з будинків раніше виявили двох загиблих.

Печерський район: унаслідок падіння уламків БпЛА частково зруйновано фасад дев’ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Пожежі та руйнування також зафіксовані в Шевченківському районі.

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, напередодні ввечері Росія вчергове атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одеської області. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. На щастя, обійшлося без пожежі.

Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
08 січня 2026, 18:53
Кривий Ріг після атаки: ситуація важка, але контрольована – Вілкул
08 січня 2026, 09:43
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
