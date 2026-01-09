Комбінована атака на Київ: 4 загиблих, 19 постраждалих – пошкоджена критична інфраструктура

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей. Зафіксовано значні руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури

Про це повідомили пресслужба ДСНС та міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них – один медичний працівник. Постраждали 19 людей, з яких 14 госпіталізували, решті надали допомогу на місці. Також поранень зазнали четверо медпрацівників.

У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

Ворог завдав ударів по житлових районах столиці, зафіксовано пожежі та руйнування цивільних і промислових об’єктів.

Дарницький район: у дворі житлового будинку впав безпілотник. Частково пошкоджений одноповерховий магазин та вибиті вікна в дев’ятиповерховому житловому будинку поруч. Внаслідок падіння уламків БпЛА сталися загоряння у двох житлових будинках і гаражах. Раніше повідомлялося, що під час повторного обстрілу поранення дістали п’ятеро рятувальників.

Деснянський район: унаслідок влучання БпЛА в дах 18-поверхового житлового будинку виникла пожежа. Також загорілися п’ятиповерховий житловий будинок, а в іншій п’ятиповерхівці зафіксовано задимлення в під’їзді. Пошкоджень зазнали території торгівельного центру та санаторію.

Дніпровський район: уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Загоряння сталися в 16- та дев’ятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Також уламки впали на дитячий майданчик у дворі та поблизу трамвайного депо. В одному з будинків раніше виявили двох загиблих.

Печерський район: унаслідок падіння уламків БпЛА частково зруйновано фасад дев’ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

Пожежі та руйнування також зафіксовані в Шевченківському районі.

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.



