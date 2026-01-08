Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ДСНС попереджають про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Телеграм-канал відомства.

Значний сніг і хуртовини очікуються вночі та вранці у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.

Значні дощі з мокрим снігом у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

"Штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи: накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області", – йдеться у повідомленні.

На дорогах більшості областей України буде дуже слизько.

"Водії та пішоходи, будьте максимально уважними! Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною. Плануйте свої поїздки заздалегідь. А краще, за можливості, нікуди не виїжджайте!", – додали у відомстві.

Як повідомлялось, в Україну йдуть 30-градусні морози. Різко похолодання накриє нашу країну у середині січня.