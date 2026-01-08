Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
У четвер ввечері армія РФ атакувала місто Кривий Ріг балістичними ракетами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на главу Ради оборони міста Олександра Вілкула у Telegram.
Відомо, що росіяни вдарили двома балістичними "Іскандерами" по багатоквартирних будинках. Постраждалим надається допомога.
Повітряні сили пізніше повідомили і про ворожі безпілотники, які летять на Кривий Ріг.
Нагадаємо, 7 січня РФ здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг за увесь час повномасштабного вторгнення. Росіяни атакували декілька локацій.
