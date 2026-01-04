Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Протягом останньої доби Донеччина зазнала масштабних обстрілів з боку російських військ. За даними поліції, по лінії фронту та цивільних об’єктах було зафіксовано 1 229 випадків обстрілів.

Ворог продовжує обстріли Донеччини

Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки. Також пошкоджено низку автомобілів мешканців постраждалих районів.

Зокрема, у Слов’янську під час влучання безпілотника типу "Молнія-2" загинула цивільна особа, а автомобіль отримав пошкодження. У Краматорську російські війська застосували сім безпілотників, поранивши одну людину та пошкодивши три багатоквартирні та два приватні будинки, а також три цивільні автомобілі.

Руйнування зафіксовані у житлових кварталах

На території Олександрівської громади ворог вдарив трьома "шахедами". Внаслідок цього пошкоджено 14 приватних осель та п’ять автомобілів. У селах Очеретине та Новоандріївка також зафіксовані руйнування житлових будинків через дронові атаки. Місцева влада та екстрені служби продовжують обстеження територій і надання допомоги постраждалим.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі ворожий безпілотник вдарив по цивільній вантажівці у спальному районі міста, внаслідок чого транспортний засіб загорівся, а звук вибуху було чутно в різних частинах міста.