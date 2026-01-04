Внаслідок ворожих ударів по Донеччині 1 людина загинула та один отримав поранення
Протягом доби Донеччина зазнала понад тисячу ворожих обстрілів, внаслідок яких постраждали цивільні та пошкоджено десятки будинків
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Протягом останньої доби Донеччина зазнала масштабних обстрілів з боку російських військ. За даними поліції, по лінії фронту та цивільних об’єктах було зафіксовано 1 229 випадків обстрілів.
Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки. Також пошкоджено низку автомобілів мешканців постраждалих районів.
Зокрема, у Слов’янську під час влучання безпілотника типу "Молнія-2" загинула цивільна особа, а автомобіль отримав пошкодження. У Краматорську російські війська застосували сім безпілотників, поранивши одну людину та пошкодивши три багатоквартирні та два приватні будинки, а також три цивільні автомобілі.
На території Олександрівської громади ворог вдарив трьома "шахедами". Внаслідок цього пошкоджено 14 приватних осель та п’ять автомобілів. У селах Очеретине та Новоандріївка також зафіксовані руйнування житлових будинків через дронові атаки. Місцева влада та екстрені служби продовжують обстеження територій і надання допомоги постраждалим.
