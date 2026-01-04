13:05  04 січня
04 січня 2026, 16:00

Внаслідок ворожих ударів по Донеччині 1 людина загинула та один отримав поранення

04 січня 2026, 16:00
Фото: Національна поліція України
Протягом доби Донеччина зазнала понад тисячу ворожих обстрілів, внаслідок яких постраждали цивільні та пошкоджено десятки будинків

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Протягом останньої доби Донеччина зазнала масштабних обстрілів з боку російських військ. За даними поліції, по лінії фронту та цивільних об’єктах було зафіксовано 1 229 випадків обстрілів.

Ворог продовжує обстріли Донеччини

Внаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Руйнувань зазнали 35 цивільних об’єктів, з них 24 житлових будинки. Також пошкоджено низку автомобілів мешканців постраждалих районів.

Зокрема, у Слов’янську під час влучання безпілотника типу "Молнія-2" загинула цивільна особа, а автомобіль отримав пошкодження. У Краматорську російські війська застосували сім безпілотників, поранивши одну людину та пошкодивши три багатоквартирні та два приватні будинки, а також три цивільні автомобілі.

Руйнування зафіксовані у житлових кварталах

На території Олександрівської громади ворог вдарив трьома "шахедами". Внаслідок цього пошкоджено 14 приватних осель та п’ять автомобілів. У селах Очеретине та Новоандріївка також зафіксовані руйнування житлових будинків через дронові атаки. Місцева влада та екстрені служби продовжують обстеження територій і надання допомоги постраждалим.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі ворожий безпілотник вдарив по цивільній вантажівці у спальному районі міста, внаслідок чого транспортний засіб загорівся, а звук вибуху було чутно в різних частинах міста.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
