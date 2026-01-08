В Україні дорожчають яблука: якими будуть ціни

Ілюстративне фото

Цьогоріч експерти знову прогнозують подорожчання яблук. Зокрема, це пов'язують зі зростанням витрат на зберігання врожаю

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник зазначив, що у 2025 році врожай яблук був непоганим. Однак залишається проблема з дефіцитом потужностей для зберігання та витрати на енергоносії.

На початку січня 2026 року середня вартість яблук становить 32-33 гривні за кілограм. Експерт зі зберігання продукції Павло Булгаков пояснює, що головним фактором здорожчання є щоденні відключення електроенергії. На думку експерта, з урахуванням амортизації обладнання ціни можуть зрости на 20-25%.

Тарас Баштанник додав, що не вистачає також сучасних камер зберігання. Експерти прогнозують, що до березня яблука в Україні можуть подорожчати до 40 гривень за кілограм. Популярні сорти (наприклад, Айдаред) можуть зрости в ціні до понад 50 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше в Україні подорожчали помідори. Ціна зросла приблизно на 20%, до 80-100 гривень за кілограм.