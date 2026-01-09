Понад 1000 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
За минулу добу Сили оборони знищили 1030 окупантів, пʼять танків, вісім бронемашин, 18 артилерійських систем, а також 90 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 09.01.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України уразили арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Костромській області РФ, нафтобазу, пункти управління безпілотників та інші важливі об’єкти ворога.
