08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
07:49  09 січня
На Рівненщині 85-річна жінка ледь не замерзла у заметі – її врятував поліцейський
07:13  09 січня
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
UA | RU
UA | RU
09 січня 2026, 07:36

Удар по Львову: ракета рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год – військові

09 січня 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

8 січня о 23:47 російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, передає RegioNews.

За інформацією військових, повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину за балістичною траєкторією.

Тип ракети, якою ворог атакував місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Раніше міський голова Андрій Садовий, писав, що є приліт по об'єкту критичної інфраструктури.

"Чи був це "Орєшнік" – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі", – додав він.

Як відомо, Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону "Капустин Яр", після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня росіяни атакувала Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки, четверо загиблих та постраждали 19 людей. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Львів ракета атака російська армія Орєшнік
У Кривому Розі врятували шахтарів, які через обстріл застрягли під землею
09 січня 2026, 07:20
Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
09 січня 2026, 07:13
Росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини
08 січня 2026, 22:11
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста
09 січня 2026, 08:56
Масована комбінована атака на Україну: РФ запустила 242 дрони і 36 ракет
09 січня 2026, 08:49
Верховна Рада 13-14 січня розгляне кадрові зміни в уряді – Железняк
09 січня 2026, 08:40
Терористичні атаки РФ роблять безпекові гарантії сумнівними
09 січня 2026, 08:38
На Львівщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 14-річну дівчину
09 січня 2026, 08:27
Погрожував гранатою своїй родині: на Рівненщині затримали зловмисника
09 січня 2026, 08:21
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 08:13
У Києві та двох районах області ввели екстрені відключення світла
09 січня 2026, 08:02
На Херсонщині через обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені
09 січня 2026, 07:58
На Київщині після ворожої атаки рятувальники дістали з-під завалів родину
09 січня 2026, 07:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »