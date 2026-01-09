Удар по Львову: ракета рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год – військові

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

8 січня о 23:47 російські війська завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету

Про це повідомило Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, передає RegioNews.

За інформацією військових, повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину за балістичною траєкторією.

Тип ракети, якою ворог атакував місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Раніше міський голова Андрій Садовий, писав, що є приліт по об'єкту критичної інфраструктури.

"Чи був це "Орєшнік" – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові. На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі", – додав він.

Як відомо, Повітряні сили вночі повідомляли, що близько 23:30 8 січня оголосили ракетну небезпеку по всій території України через загрозу застосування силами РФ балістичних ракет із полігону "Капустин Яр", після чого зафіксовано вибухи у Львівській області.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня росіяни атакувала Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки, четверо загиблих та постраждали 19 людей. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.