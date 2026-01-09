Обстріл Кривого Рогу: шахтарі лишились заблокованими під землею

Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Кривому рогу 8 січня були знеструмлені кілька районів, зокрема шахти, де в цей час працювали люди

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

На одній із шахт під землею залишилися семеро працівників – на горизонтах -1490 м та -940 м.

Гірничорятувальники ДСНС спільно з фахівцями підприємства використали генератор, запустили підйомний механізм і забезпечили спуск шахтної кліті.

Після понад шести годин роботи всіх працівників підняли на поверхню. Усі – цілі та неушкоджені.

Нагадаємо, ввечері 8 січня росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі. Загинула 77-річна жінка, постраждали 24 людини, зокрема 6 дітей.