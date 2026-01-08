20:11  08 січня
Майже півмільйона людей на Полтавщині можуть залишитися без води
18:53  08 січня
Росіяни вдарили балістикою по житлових будинках у Кривому Розі
15:50  08 січня
Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 22:11

Росіяни знову атакували портову інфраструктуру Одещини

08 січня 2026, 22:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Росія вчергове атакувала ударними дронами портову інфраструктуру Одеської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву глави Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

"Сьогодні ворог знову цинічно атакував ударними безпілотниками портову інфраструктуру мирної Одещини", – написав він.

Зафіксовані вибухи на території морського порту в Одеському районі. Пошкоджено порожній резервуар для зберігання олії. На щастя, обійшлося без пожежі.

Інформація про загиблих та постраждалих, на щастя, не надходила.

"Ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі та об’єктах, що не мають жодного військового значення, завдаючи шкоду мирним людям та наражаючи їх на небезпеку", – підсумував Кіпер.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини. Тоді було зафіксовано пошкодження об'єктів у портах Південний та Чорноморськ.

