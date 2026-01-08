Україна за рік виробила понад 10 мільярдів яєць
З'явилась статистика щодо виробництва яєць в Україні. Виявилось, що за 11 місяців минулого року показник перейшов межу 10 мільярдів
Про це повідомляє АгроБізнес, передає RegioNews.
З січня по листопад 2025 року в Україні виробили 10,6 мільярда яєць свійської птиці. Лише у листопаді було вироблено 0,83 мільярда штук.
Зазначається, що підприємства за 11 місяців виробили 5,5 млрд яєць. Зокрема, в листопаді ‒ 0,54 млрд штук. При цьому господарства забезпечили 5,1 мільярда штук.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.
