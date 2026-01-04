13:05  04 января
Раненый гражданский и разрушенные дома: последствия ударов дронов по Сумской области

Фото: Сумская ОВА
В громадах Сумской области зафиксированы новые атаки со стороны российских войск, направленные на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.

По имеющейся информации, удары наносились беспилотниками по населенным пунктам, где нет военных объектов. Под огнем оказались частные домовладения, транспорт и люди.

В частности, в Стецковском старостате российский дрон прицельно ударил по гражданскому автомобилю, который находился во дворе одного из домохозяйств. В результате атаки повреждены автомобиль и прилегающая территория частного двора. По предварительным данным, жители не пострадали.

Позже беспилотники атаковали Путивльскую громаду. В результате обстрела ранения получил 54-летний гражданский мужчина. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. Также зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек.

К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики и коммунальные службы, которые оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, Донецкая область оказалась под мощными обстрелами, которые затронули гражданские объекты. В результате атак уже зафиксированы гибель и ранения людей.

