Раненый гражданский и разрушенные дома: последствия ударов дронов по Сумской области
В громадах Сумской области зафиксированы новые атаки со стороны российских войск, направленные на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает RegioNews.
По имеющейся информации, удары наносились беспилотниками по населенным пунктам, где нет военных объектов. Под огнем оказались частные домовладения, транспорт и люди.
В частности, в Стецковском старостате российский дрон прицельно ударил по гражданскому автомобилю, который находился во дворе одного из домохозяйств. В результате атаки повреждены автомобиль и прилегающая территория частного двора. По предварительным данным, жители не пострадали.
Позже беспилотники атаковали Путивльскую громаду. В результате обстрела ранения получил 54-летний гражданский мужчина. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. Также зафиксированы повреждения жилых домов и хозяйственных построек.
К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики и коммунальные службы, которые оказывают помощь пострадавшим.
Напомним, Донецкая область оказалась под мощными обстрелами, которые затронули гражданские объекты. В результате атак уже зафиксированы гибель и ранения людей.