Фото: Запорізька ОВА

Атака сталася у густонаселеній частині міста та знову поставила під загрозу безпеку мирних жителів

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає RegioNews.

У Запоріжжі зафіксували чергову ворожу атаку із застосуванням безпілотника. Удар припав на цивільну вантажівку, яка перебувала у спальному районі міста. Вибух було чутно в різних частинах Запоріжжя, що викликало занепокоєння серед місцевих мешканців.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що звук вибуху став наслідком російського обстрілу житлової забудови. За його словами, в результаті удару загорівся транспортний засіб. На місце події оперативно виїхали екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.

Наслідки ворожої атаки у спальному районі Запоріжжя. Фото: Телеграм/Запоріжжя.Інфо

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Медики та рятувальники проводять огляд території, а також перевіряють прилеглі будинки на наявність пошкоджень.

