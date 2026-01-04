13:05  04 січня
Сергій Дейнеко призначений радником МВС і продовжує службу в Держприкордонслужбі
14:30  04 січня
У Кривому Розі біля гаражів у шафі знайшли рештки 34-річної жінки, яка зникла ще в листопаді
14:08  04 січня
У Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпал авто
UA | RU
UA | RU
04 січня 2026, 15:05

У Запоріжжі ворожий безпілотник вдарив по цивільній вантажівці

04 січня 2026, 15:05
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Атака сталася у густонаселеній частині міста та знову поставила під загрозу безпеку мирних жителів

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає RegioNews.

У Запоріжжі зафіксували чергову ворожу атаку із застосуванням безпілотника. Удар припав на цивільну вантажівку, яка перебувала у спальному районі міста. Вибух було чутно в різних частинах Запоріжжя, що викликало занепокоєння серед місцевих мешканців.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров підтвердив, що звук вибуху став наслідком російського обстрілу житлової забудови. За його словами, в результаті удару загорівся транспортний засіб. На місце події оперативно виїхали екстрені служби для ліквідації наслідків атаки.

Наслідки ворожої атаки у спальному районі Запоріжжя. Фото: Телеграм/Запоріжжя.Інфо

Наразі інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Медики та рятувальники проводять огляд території, а також перевіряють прилеглі будинки на наявність пошкоджень.

Раніше повідомлялося, на Оболоні в Києві стався вибух позашляховика під час відкриття багажника, внаслідок якого військовослужбовець отримав осколкові поранення. Прокуратура кваліфікувала інцидент як теракт.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Запоріжжя дрон вантажівка атака ОВА FPV-дрон
Зеленський анонсував нові призначення керівників ОВА у п'яти областях
03 січня 2026, 17:28
Росія вдарила ракетами по Золотоніському району: п'ятеро постраждалих, на місці працює поліція
03 січня 2026, 16:28
Президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом з дружиною було захоплено та вивезено з країни
03 січня 2026, 14:15
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Внаслідок ворожих ударів по Донеччині 1 людина загинула та один отримав поранення
04 січня 2026, 16:00
Володимир Зеленський разом з Ігорем Клименко визначили нового голову ДПСУ: кого обрали
04 січня 2026, 15:21
У Кривому Розі біля гаражів у шафі знайшли рештки 34-річної жінки, яка зникла ще в листопаді
04 січня 2026, 14:30
У Луцьку росіяни намагалися завербувати учня 8 класу – запропонували підпал авто
04 січня 2026, 14:08
У Києві підірвали позашляховик військового: інцидент кваліфіковано як теракт
04 січня 2026, 13:30
Сергій Дейнеко призначений радником МВС і продовжує службу в Держприкордонслужбі
04 січня 2026, 13:05
Родинське під контролем українських військ: ворог зазнає значних втрат – "Азов"
04 січня 2026, 12:29
На Харківщині за останню добу внаслідок обстрілів постраждали 32 людини, 4 загиблі
04 січня 2026, 12:00
В Україні масово відраховують студентів за пропуск навіть 1–2 пар
04 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »