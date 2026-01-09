"Не розумію іронії": Григорій Решетник відреагував на висміювання його дисертації про шоу Холостяк

Фото з відкритих джерел

Нещодавно ведучий шоу "Холостяк" захистив дисертацію. Свою наукову роботу Григорій Решетник присвятив реаліті, через шо в соцмережах з'явилось багато мемів

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Григорій Решетник підтвердив, що він дійсно присвятив дисертацію шоу "Холостяк". За його словами, він отримав ступінь доктора філософії.

"Зізнатися, до кінця не розумію іронії щодо моєї дисертації. Щоправда, ви маєте на те абсолютне право. До того ж я вдячний вам, що нарешті ми піднімаємо тему науки, бо вона має бути сучасною та актуальною", - каже ведучий.

Слід зазначити, що в його дисертації прямо говориться, що учасниці демонструють емоції під впливом очікування публіки. Зокрема, йдеться про маніпуляції.

"Вони (редактори та режисери) щосили підганяють дійство під своє бачення за допомогою різних маніпуляцій, коли виводять учасниць на потрібну емоцію, налаштовують одна проти одної в умовах ізоляції від світу..."

