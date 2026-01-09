Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через складну енергетичну ситуацію в Києві, спричинену черговим ворожим обстрілом, рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами

Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Наразі поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".

Інтервал руху становить 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Водночас "синя" та "зелена" лінії метрополітену працюють у штатному режимі, без змін.

Інформацію про подальші зміни в роботі метро оголошуватимуть на станціях, а також публікуватимуть на офіційних сторінках КМДА та Київського метрополітену.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакувала Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки, четверо загиблих та постраждали 19 людей. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.