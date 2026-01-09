Через обстріл у Києві змінено рух метро на червоній лінії
Через складну енергетичну ситуацію в Києві, спричинену черговим ворожим обстрілом, рух поїздів метро на "червоній" лінії тимчасово здійснюється зі змінами
Про це повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Наразі поїзди курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна".
Інтервал руху становить 4 хвилини 40 секунд – 5 хвилин.
Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.
Водночас "синя" та "зелена" лінії метрополітену працюють у штатному режимі, без змін.
Інформацію про подальші зміни в роботі метро оголошуватимуть на станціях, а також публікуватимуть на офіційних сторінках КМДА та Київського метрополітену.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакувала Київ ударними дронами. Є влучання у житлові будинки, четверо загиблих та постраждали 19 людей. У місті є пошкодження критичної інфраструктури – в окремих районах спостерігаються перебої з електропостачанням та водою.