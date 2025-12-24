Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ

Скриншот із відео

У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій стався вибух поблизу поліцейської дільниці, внаслідок якого загинули двоє співробітників МВС Росії, ще двоє були госпіталізовані з тяжкими травмами

Про це РБК-Україна повідомили джерела в ГУР Міноборони України, передає RegioNews.

За даними джерел, ліквідовані поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України і, за наявною інформацією, причетні до катувань українських військовополонених.

Інцидент стався приблизно о 01:00 за місцевим часом. За однією з версій, невідомий чоловік кинув у службовий автомобіль поліцейських вибуховий пакет. Пізніше неподалік місця вибуху виявили ще один невибухнувший саморобний пристрій.

Зауважимо, що вибух стався приблизно за 300 метрів від місця, де двома днями раніше був підірваний генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров.

Слідчий комітет РФ заявив, що поліцейські помітили підозрілу людину біля службового автомобіля. Коли вони підійшли ближче, стався вибух.

Нагадаємо, у Москві вранці 22 грудня пролунав вибух, унаслідок якого загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.