11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
11:49  24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 12:48

Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ

24 грудня 2025, 12:48
Скриншот із відео
У ніч на 24 грудня в Москві на вулиці Єлецькій стався вибух поблизу поліцейської дільниці, внаслідок якого загинули двоє співробітників МВС Росії, ще двоє були госпіталізовані з тяжкими травмами

Про це РБК-Україна повідомили джерела в ГУР Міноборони України, передає RegioNews.

За даними джерел, ліквідовані поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України і, за наявною інформацією, причетні до катувань українських військовополонених.

Інцидент стався приблизно о 01:00 за місцевим часом. За однією з версій, невідомий чоловік кинув у службовий автомобіль поліцейських вибуховий пакет. Пізніше неподалік місця вибуху виявили ще один невибухнувший саморобний пристрій.

Зауважимо, що вибух стався приблизно за 300 метрів від місця, де двома днями раніше був підірваний генерал-лейтенант Міноборони РФ Фаніл Сарваров.

Слідчий комітет РФ заявив, що поліцейські помітили підозрілу людину біля службового автомобіля. Коли вони підійшли ближче, стався вибух.

Нагадаємо, у Москві вранці 22 грудня пролунав вибух, унаслідок якого загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

РФ вибух Москва полонені правоохоронці
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового
24 грудня 2025, 14:13
На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн
24 грудня 2025, 13:50
На Вінниччині закрили понад 60 магазинів за продаж нелегальних рідин для електронних сигарет
24 грудня 2025, 13:39
Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених
24 грудня 2025, 13:11
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів
24 грудня 2025, 12:25
На Тернопільщині чоловік помер у лікарні після ДТП – поліція шукає винуватця
24 грудня 2025, 12:14
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
24 грудня 2025, 11:53
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
