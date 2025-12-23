18:49  23 грудня
23 грудня 2025, 18:53

У Житомирі 24-річний чоловік прогулювався біля автовокзалу з гранатою в сумці

23 грудня 2025, 18:53
Фото: Національна поліція України
Поліція затримала молодика з гранатою в сумці неподалік центрального автовокзалу

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі поліція затримала 24-річного чоловіка з гранатою у сумці, повідомили в пресслужбі місцевого райуправління. Інцидент стався 19 грудня поблизу центрального автовокзалу міста, коли правоохоронці помітили підозрілого перехожого з об’ємною сумкою.

Молодик помітив увагу поліцейських і намагався змінити напрям руху, що спонукало оперативників зупинити його для перевірки. Під час спілкування з’ясувалося, що у сумці він приховав предмет, схожий на гранату.

Слідчі Житомирського райуправління повідомили чоловікові про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України за незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За чинним законодавством, за подібний злочин передбачено від трьох до семи років ув’язнення. Поліція продовжує перевірку обставин та походження боєприпасу, аби встановити всі деталі справи.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Солом'янського району Києва стався вибух після того, як старшокласник заради розваги та зйомки відео кинув страйкбольну гранату, яка згодом здетонувала.

