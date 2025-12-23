Російські окупанти просуваються на Сумщині та Донеччині – DeepState

Мапа DeepState

Російські окупаційні війська просунулися поблизу населених пунктів Юнаківка на Сумщині та Свято-Покровське на Донеччині

Про це свідчать дані аналітичного проєкту DeepState, передає RegioNews.

Зокрема, ворог просувається поблизу села Юнаківка Юнаківської сільської громади Сумського району Сумської області та біля села Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.

РФ на Сумщині: що відомо

Раніше видання "Кордон.Медіа" повідомляло, що в ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська увійшли до прикордонного села Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.

Також зазначалося, що станом на вечір 20 грудня у селі Рясне перебувала ворожа піхота.

Наступного дня ЗСУ підтвердили факт перетину державного кордону України російськими військами поблизу села Грабовське у Сумській області, неподалік кордону з Росією. Росіяни при цьому вивезли понад 50 цивільних осіб. Такі дії, за словами українського омбудсмена, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, незаконним позбавленням волі та примусовою депортацією цивільного населення.