21 грудня 2025, 13:51

Омбудсмен Лубінець відреагував на примусову депортацію 50 громадян із Сумщини

21 грудня 2025, 13:51
Фото: LB.ua
Військовослужбовці Збройних сил РФ незаконно затримали близько 50 мешканців села Грабовське на Сумщині, утримували їх без доступу до засобів зв'язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію Росії

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Такі дії, за словами українського омбудсмена, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, незаконним позбавленням волі та примусовою депортацією цивільного населення.

Лубінець повідомив, що звернувся до уповноваженої з прав людини РФ із вимогою надати інформацію про місце перебування депортованих громадян, умови їх утримання та першочергові потреби, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Український омбудсмен закликав міжнародну спільноту надати правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми для припинення незаконних депортацій.

Також Лубінець наголосив на важливості евакуації мешканців зон бойових дій, особливо дітей, щоб зберегти життя та свободу цивільного населення, і запропонував законодавчо врегулювати примусову евакуацію із небезпечних територій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч на 20 грудня російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське Краснопільської громади Сумської області, яке розташоване безпосередньо на лінії державного кордону. Згодом у ЗСУ підтвердили що росіяни перетнули державний кордон та вивезли звідти понад 50 цивільних.

