Дрони РФ атакують північ Сумщини: є перебої з електрикою
Цієї ночі 23 грудня північ Сумської області зазнала масованих атак російських безпілотників
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині, а також зафіксовано влучання на території Конотопського району.
Попередньо відомо, що люди не постраждали. Однак через атаки спостерігаються перебої з електропостачанням.
Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, Росія масовано аткує Україну. У столиці та в усіх областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників і ракет. Раніше військові також попереджали про численні групи ворожих безпілотників, запущених військами РФ з різних напрямків.