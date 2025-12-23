Дрони РФ атакують північ Сумщини: є перебої з електрикою

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру на Шосткинщині, а також зафіксовано влучання на території Конотопського району.

Попередньо відомо, що люди не постраждали. Однак через атаки спостерігаються перебої з електропостачанням.

Інформація щодо всіх наслідків атак уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, Росія масовано аткує Україну. У столиці та в усіх областях оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування російських ударних безпілотників і ракет. Раніше військові також попереджали про численні групи ворожих безпілотників, запущених військами РФ з різних напрямків.