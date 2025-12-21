Харківщина під ударами РФ: двоє загиблих, пошкоджені будинки

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися шість населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє – зазнали поранень.

Зокрема, в Ізюмі загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, поранена 64-річна жінка. У селищі Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 69-річний чоловік.

Окупанти застосували по області різні види озброєння: 9 керованих авіабомб, 4 БпЛА типу "Герань-2" та 1 безпілотник, тип якого встановлюється.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі – приватний будинок у Куп'янську-Вузловому та п’ять приватних будинків у Великому Бурлуку;

в Ізюмському районі – багатоквартирний і приватний будинки, палац культури та 13 автомобілів в Ізюмі;

у Чугуївському районі – базу відпочинку в селі Приморське.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня РФ атакувала Україну 97 ударними безпілотниками. Близько 60 з них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а уламки збитих дронів впали на одній локації.