15:15  21 грудня
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
13:38  21 грудня
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
12:54  21 грудня
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
21 грудня 2025, 14:09

Харківщина під ударами РФ: двоє загиблих, пошкоджені будинки

21 грудня 2025, 14:09
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби під ворожими ударами опинилися шість населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє – зазнали поранень.

Зокрема, в Ізюмі загинули 49-річний чоловік і 42-річна жінка, поранена 64-річна жінка. У селищі Ківшарівка Куп'янської громади постраждав 69-річний чоловік.

Окупанти застосували по області різні види озброєння: 9 керованих авіабомб, 4 БпЛА типу "Герань-2" та 1 безпілотник, тип якого встановлюється.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі – приватний будинок у Куп'янську-Вузловому та п’ять приватних будинків у Великому Бурлуку;
  • в Ізюмському районі – багатоквартирний і приватний будинки, палац культури та 13 автомобілів в Ізюмі;
  • у Чугуївському районі – базу відпочинку в селі Приморське.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня РФ атакувала Україну 97 ударними безпілотниками. Близько 60 з них – "шахеди". Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 8 локаціях, а уламки збитих дронів впали на одній локації.

19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
