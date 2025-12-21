15:15  21 грудня
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
13:38  21 грудня
Нічна бійка в центрі Києва: поліція шукає всіх учасників
12:54  21 грудня
Пожежа на автосервісі в Рівному: горіли BMW і мотоцикл
UA | RU
UA | RU
21 грудня 2025, 15:36

Зеленський розповів, скільки дронів та ракет РФ випустила по Україні за тиждень

21 грудня 2025, 15:36
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Одещини
Читайте также
на русском языке

Цього тижня Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев'ять ракет різних типів по Україні

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждали Одещина та південні регіони. Всі служби продовжують роботу, щоб відновити нормальне життя в постраждалих областях.

Зеленський додав, що Україна на різних рівнях протидіє російському терору.

"Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів", – зазначив глава держави.

Окрім того, продовжують роботу переговорні команди України та США над шляхами завершення війни достойним миром.

"Також ефективно працюють далекобійні санкції проти Росії, щоб агресор зрозумів, що війна не приносить дивідендів. Дякуємо всім, хто допомагає Україні", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинуло вісім людей, ще майже 30 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна росіяни Одеська область російська армія Зеленський Володимир дрони ракета
Росія запустила по Україні понад 90 БпЛА: скільки збила ППО
21 грудня 2025, 12:24
ЗСУ за добу знищили 1130 російських військових – Генштаб
21 грудня 2025, 11:11
США запропонували Україні новий формат переговорів
20 грудня 2025, 18:40
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Відома блогерка два роки таємно служила в ЗСУ: подробиці
21 грудня 2025, 18:52
Якою буде погода в перший день тижня: прогноз синоптиків на 22 грудня
21 грудня 2025, 18:24
Українська школярка стала жертвою цькування у Варшаві: МЗС вимагає реакції
21 грудня 2025, 17:51
На Львівщині мікроавтобус збив жінку на пішохідному переході
21 грудня 2025, 17:24
Журналісти знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі – УП
21 грудня 2025, 16:57
Ворог на Сумщині: бої у Грабовському, у Рясному російських військ немає – ЗСУ
21 грудня 2025, 16:25
У Рівному в матері забрали немовля через антисанітарні умови та неналежний догляд
21 грудня 2025, 15:58
У Луцьку чоловік ударив поліцейського під час змагань: рішення суду
21 грудня 2025, 15:15
Вибух після падіння "шахеда" на Рівненщині: пошкоджено автівки та цивільні об'єкти
21 грудня 2025, 14:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »