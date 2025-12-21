Зеленський розповів, скільки дронів та ракет РФ випустила по Україні за тиждень

Фото: ДСНС Одещини

Цього тижня Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев'ять ракет різних типів по Україні

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, найбільше постраждали Одещина та південні регіони. Всі служби продовжують роботу, щоб відновити нормальне життя в постраждалих областях.

Зеленський додав, що Україна на різних рівнях протидіє російському терору.

"Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів", – зазначив глава держави.

Окрім того, продовжують роботу переговорні команди України та США над шляхами завершення війни достойним миром.

"Також ефективно працюють далекобійні санкції проти Росії, щоб агресор зрозумів, що війна не приносить дивідендів. Дякуємо всім, хто допомагає Україні", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ атакувала портову інфраструктуру. Загинуло вісім людей, ще майже 30 зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що у Кабміні відреагували на масовані атаки РФ по Одеській області. Відповідальним в Уряді за координацію дій в регіонів призначено віце-прем’єр-міністра Олексія Кулебу.