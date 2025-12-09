19:04  09 грудня
09 грудня 2025, 19:21

На Сумщині російські дрони атакували цивільні автівки: двоє загиблих

09 грудня 2025, 19:21
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У прикордонних районах Сумської області російські війська продовжують прицільно бити по цивільному транспорту

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак ударних дронів загинули двоє мирних жителів, ще одна людина поранена

Так, у Миропільській громаді російський дрон сьогодні уразив цивільну автівку. Внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік.

У Краснопільській громаді безпілотник окупантів атакував ще одну машину. Постраждали двоє людей, які перебували в салоні. На жаль, 61-річний чоловік помер від отриманих травм. Жінку-пасажирку госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Влада закликає жителів прикордонних населених пунктів не наражати себе на небезпеку. Залишати ці території рекомендується лише через організовану евакуацію броньованим транспортом.

Нагадаємо, у вівторок, 9 грудня, частина Сум і Сумського району залишилися без світла внаслідок російського масованого удару по енергетичній інфраструктурі.

