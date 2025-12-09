08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 13:29

На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників

09 грудня 2025, 13:29
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українські прикордонники знищили більше двох десятків російських безпілотників у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу бійці 5 прикордонного загону на Сумщині знищили 21 ворожий ударний безпілотник: 1 "італмас", 1 "суперкам", 1 "скат", 2 "зала", 3 "молнії" та 13 FPV-дронів, з яких 8 були керовані за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" збили ще 1 "герберу".

Нагадаємо, військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують ефективно нищити ворожі повітряні цілі. Зокрема минулої доби на Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА.

Сумська область Сумщина ДПСУ війна дрон
