На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українські прикордонники знищили більше двох десятків російських безпілотників у Сумській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За минулу добу бійці 5 прикордонного загону на Сумщині знищили 21 ворожий ударний безпілотник: 1 "італмас", 1 "суперкам", 1 "скат", 2 "зала", 3 "молнії" та 13 FPV-дронів, з яких 8 були керовані за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" збили ще 1 "герберу".

Нагадаємо, військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують ефективно нищити ворожі повітряні цілі. Зокрема минулої доби на Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА.