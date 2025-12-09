На Сумщині прикордонники знищили понад 20 російських безпілотників
Українські прикордонники знищили більше двох десятків російських безпілотників у Сумській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
За минулу добу бійці 5 прикордонного загону на Сумщині знищили 21 ворожий ударний безпілотник: 1 "італмас", 1 "суперкам", 1 "скат", 2 "зала", 3 "молнії" та 13 FPV-дронів, з яких 8 були керовані за допомогою оптоволокна.
Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" збили ще 1 "герберу".
Нагадаємо, військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують ефективно нищити ворожі повітряні цілі. Зокрема минулої доби на Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА.
Наслідки ворожих влучань на Сумщині: пошкоджена інфраструктура, двоє пораненихВсі новини »
09 грудня 2025, 08:23РФ завдала масованого удару по Сумах: у місті відсутнє електропостачання
08 грудня 2025, 22:36На Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн
08 грудня 2025, 20:18
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Судове засідання у справі Коломойського знову скасували: названо причину
09 грудня 2025, 14:55РФ вчергове завдала удару по газовій інфраструктурі України
09 грудня 2025, 14:16США закликають Україну провести президентські вибори
09 грудня 2025, 13:59Збив дитину на переході: на Рівненщині водію загрожує ув'язнення
09 грудня 2025, 13:55В Україні з 1 січня 2026 року стартує безкоштовна вакцинація від ВПЛ для дівчат 12-13 років
09 грудня 2025, 13:48До кордону не доїхали: на Буковині затримали переправників з "клієнтом"
09 грудня 2025, 13:48На Дніпропетровщині чоловік через помилку опинився у базі розшуку ТЦК
09 грудня 2025, 13:3520 пунктів потенційної "мирної угоди": що вони означають для України
09 грудня 2025, 13:15ССО завдали удару по складам БпЛА в Донецьку та палива на Луганщині
09 грудня 2025, 13:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі блоги »