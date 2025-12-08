19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
17:22  08 грудня
Під час бойового завдання на сході загинув досвідчений український пілот
17:15  08 грудня
У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють у вбивстві
08 грудня 2025, 16:15

На Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА

08 грудня 2025, 16:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують ефективно нищити ворожі повітряні цілі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Упродовж минулої доби бійці 5 прикордонного загону загалом ліквідували 26 ворожих БпЛА: 1 "італмас", 2 "молнії" та 23 FPV-дронів, з яких 9 були керованими за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" результативно мінусували ще 2 "шахеда", 1 "скат" та 12 FPV-дронів.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Також бійці ДПСУ знищили три ворожі укриття.

07 серпня 2025
