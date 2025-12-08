На Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА
Військовослужбовці Державної прикордонної служби продовжують ефективно нищити ворожі повітряні цілі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Упродовж минулої доби бійці 5 прикордонного загону загалом ліквідували 26 ворожих БпЛА: 1 "італмас", 2 "молнії" та 23 FPV-дронів, з яких 9 були керованими за допомогою оптоволокна.
Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" результативно мінусували ще 2 "шахеда", 1 "скат" та 12 FPV-дронів.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Також бійці ДПСУ знищили три ворожі укриття.
