На Сумщині прикордонники знищили понад 40 російських БпЛА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Упродовж минулої доби бійці 5 прикордонного загону загалом ліквідували 26 ворожих БпЛА: 1 "італмас", 2 "молнії" та 23 FPV-дронів, з яких 9 були керованими за допомогою оптоволокна.

Водночас бійці бригади "Сталевий кордон" результативно мінусували ще 2 "шахеда", 1 "скат" та 12 FPV-дронів.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Також бійці ДПСУ знищили три ворожі укриття.