Ворожий дрон поцілив в авто на Сумщині: є загиблий і поранений
У понеділок, 1 грудня, близько 09:00 російські військові атакували безпілотником цивільний автомобіль у Білопільській громаді Сумського району
Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова та пресслужбу прокуратури.
В авто перебували двоє цивільних. 53-річний водій загинув на місці.
41-річний пасажир отримав поранення.
Нагадаємо, вранці 1 грудня у Херсоні ворожий FPV-дрон атакував маршрутку. На щастя, люди не постраждали.
01 грудня 2025
