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31 липня 2025, 08:13

На Сумщині 17-річна дівчина загинула за кермом чужого авто

31 липня 2025, 08:13
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фото: Національна поліція
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У ніч на 30 липня в одному з населених пунктів Лебединського району сталася смертельна аварія за участі неповнолітньої

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 17-річна дівчина, керуючи автомобілем Dacia Logan, не впоралася з керуванням, з'їхала на узбіччя та перекинулася. Внаслідок ДТП вона загинула на місці.

У салоні також перебували троє підлітків. За первинною інформацією, вони не зазнали серйозних травм.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці закликають громадян не передавати кермо неповнолітнім і тим, хто не має водійських прав.

Нагадаємо, на Закарпатті в ДТП загинув 17-річний мотоцикліст, ще один у лікарні. За попередніми даними поліції, водій легковика "BMW" не впорався з керуванням під час повороту на неосвітленій ділянці дороги та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом

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