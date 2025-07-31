У Словенії в смертельній ДТП загинули українці

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У Словенії сталась смертельна аварія. Серед жертв є громадяни України

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

30 липня на автомагістралі неподалік поселення Словенські Кониці сталась смертельна ДТП. Українець, який був водієм автобуса, перевозив сімох людей. Він перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа. Попередньо, ним керував росіянин.

Внаслідок зіткнення п'ятеро пасажирів мікроавтобуса загинули. Попередньо, четверо з них були громадянам України. Водій отримав легкі травми, ще одна його пасажирка отримала тяжки травми.

Нагадаємо, що 13 червня на автомагістралі A81 (Ренн–Ле‑Ман) туристичний автобус із дітьми та їхніми супроводжувачами з'їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок цієї ДТП загинули четверо людей, троє з них — громадяни України.