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31 липня 2025, 06:40

На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку

31 липня 2025, 06:40
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фото: Нацполіція
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Аварія з постраждалими сталася ввечері 29 липня на вулиці Гоголя в Миргороді. Пішоходам знадобилася медична допомога

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 21:45 Mercedes Benz наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу по "зебрі".

"Внаслідок ДТП 17-річний хлопець та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їм надається необхідна медична допомога", ― йдеться в повідомленні.

За кермом автівки перебував 25-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 30 липня у Полтаві п'яний таксист Bolt влетів у житловий будинок. ДТП сталася на вулиці Сковороди.

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ДТП авто Полтавська область Миргород аварія пішохід травми пішохідний перехід
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