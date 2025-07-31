На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку

фото: Нацполіція

Аварія з постраждалими сталася ввечері 29 липня на вулиці Гоголя в Миргороді. Пішоходам знадобилася медична допомога

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 21:45 Mercedes Benz наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу по "зебрі".

"Внаслідок ДТП 17-річний хлопець та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їм надається необхідна медична допомога", ― йдеться в повідомленні.

За кермом автівки перебував 25-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.