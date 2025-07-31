На Полтавщині Mercedes збив на переході підлітка та жінку
Аварія з постраждалими сталася ввечері 29 липня на вулиці Гоголя в Миргороді. Пішоходам знадобилася медична допомога
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 21:45 Mercedes Benz наїхав на двох пішоходів, які переходили дорогу по "зебрі".
"Внаслідок ДТП 17-річний хлопець та 39-річна жінка отримали тілесні ушкодження. Їм надається необхідна медична допомога", ― йдеться в повідомленні.
За кермом автівки перебував 25-річний водій. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 30 липня у Полтаві п'яний таксист Bolt влетів у житловий будинок. ДТП сталася на вулиці Сковороди.
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