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18 липня 2025, 16:40

На будівництві фортифікацій на Сумщині розкрали 27 млн

18 липня 2025, 16:40
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Підрядника підозрюють у заволодінні коштами, виділеними на оборону, через махінації з цінами на будматеріали

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час будівництва фортифікацій на Сумщині. Директор компанії-підрядника підозрюється у штучному завищенні вартості будівельних матеріалів для оборонних робіт.

Як зазначають у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону, саме через цю схему держава зазнала збитків на суму понад 27 мільйонів гривень. Вказані дані підтверджено результатами відповідної експертизи. Кримінальне провадження відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування проведено обшуки в офісах підприємства у місті Рівне. Прокуратура вже повідомила директору товариства про підозру. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі слідчі дії тривають. Розслідування ведуть підрозділи Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури. Правоохоронці встановлюють всі обставини та можливих співучасників схеми.

Раніше повідомлялося, у Києві судитимуть керівництво "Київзеленбуду", яке роками збагачувалося на "відкатах" із бюджету столиці.

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фортифікації Сумська область розкрадання коштів бюджет обшук підозра
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