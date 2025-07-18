Обстріли на Сумщині: за добу 105 атак, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Протягом минулої доби російські війська здійснили 105 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Ямпільській громаді пошкоджено приватні будинки, знищено автомобіль;
- у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, знищено автомобіль.
Повітряна тривога в області тривала 5 годин.
Нагадамо, зранку 18 липня, окупаційні війська РФ атакували Запорізький район ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів сталися пожежі, поранений цивільний.
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