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18 липня 2025, 08:53

Обстріли на Сумщині: за добу 105 атак, пошкоджено цивільну інфраструктуру

18 липня 2025, 08:53
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 105 обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Ямпільській громаді пошкоджено приватні будинки, знищено автомобіль;
  • у Дружбівській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, знищено автомобіль.

Повітряна тривога в області тривала 5 годин.

Нагадамо, зранку 18 липня, окупаційні війська РФ атакували Запорізький район ударними БпЛА. Внаслідок обстрілів сталися пожежі, поранений цивільний.

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