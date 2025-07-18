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18 липня 2025, 04:30

У Києві сомельє ресторану програв у казино 1,7 млн грн, які отримав на закупку алкоголю

18 липня 2025, 04:30
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру сомельє одного з ресторанів Києва. Фігурант протринькав у казино близько 1,7 мільйона гривень, які отримав від інвесторів на закупку алкоголю

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у місті Київ, передає RegioNews.

За даними слідства, сомельє ошукав сімох людей із числа колег, керівництва та постійних клієнтів закладу. Зловмисник пропонував їм вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу впливовим клієнтам. Фігурант запевняв інвесторів, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв швидкий прибуток.

"Однак, замість придбання алкоголю, отримані кошти ділок витрачав у онлайн-казино. Жоден з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку", — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили 34-річному чоловіку про підозру в шахрайстві. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві посадовця комунального підприємства підозрюють у розтраті 2,1 млн грн на неіснуючі рослини.

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