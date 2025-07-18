фото: ілюстративне

У 2024 НАБУ повідомило про підозру 10 депутатам. А серед 5 тисяч суддів - лише п’ятьом. Про що це свідчить? Аналітика на основі колонки судді Барсук Марина для «Української правди».

У 2024 році НАБУ повідомило про підозру 10 народним депутатам. На цьому фоні виникає питання: а як із судовою системою?

Дані офіційної статистики свідчать: за 2024 рік підозру отримали лише 5 суддів із 4999 - це менше ніж 0,1%. У порівнянні з іншими гілками влади - це найнижчий показник.

У колонці на Українській правді суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду Барсук Марина пояснює, чому суспільство бачить лише вершину айсберга й чому справжні зміни в системі відбуваються, хоч і не завжди гучно. Вона також аналізує цифри, динаміку реформ та публічні виклики, з якими стикаються судді.