На Донеччині окупанти вбили 2 цивільних, постраждали 7 людей
Вчора, 13 липня, армія РФ вбила двох мирних жителів Донецької області. Поранення дістали семеро цивільних
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За оперативними даними, росіяни вбили двох мешканців у Боковому.
"Ще 7 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 352 загиблих і 7 534 постраждалих) зафіксована без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вчора російські війська вбили жителя Херсонщини, поранені шестеро цивільних.
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