Более 100 обстрелов за сутки на Сумщине: ранены мирные жители
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 120 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, есть пострадавшие мирные жители. Так, в Садовской общине ранены 2 местных жителя (1990 г.р. и 1991 г.р.).
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине повреждено 7 частных жилых домов, административное здание, нежилое здание;
- в Лебединской общине повреждено нежилое помещение;
- в Николаевской общине поврежден частный жилой дом;
- в Сумской общине повреждены нежилые помещения.
Воздушная тревога в области длилась 15 часов 12 минут.
Напомним, вчера российские войска нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак ранен гражданский.