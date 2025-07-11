Более 100 обстрелов за сутки на Сумщине: ранены мирные жители

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 120 обстрелов по 32 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области, к сожалению, есть пострадавшие мирные жители. Так, в Садовской общине ранены 2 местных жителя (1990 г.р. и 1991 г.р.).

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине повреждено 7 частных жилых домов, административное здание, нежилое здание;

в Лебединской общине повреждено нежилое помещение;

в Николаевской общине поврежден частный жилой дом;

в Сумской общине повреждены нежилые помещения.

Воздушная тревога в области длилась 15 часов 12 минут.

Напомним, вчера российские войска нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате российских атак ранен гражданский.