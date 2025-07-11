На Миколаївщині зенітники знищили 11 "шахедів", — ОВА

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Сьогодні вночі на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон ударні "шахеди"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.

Під ударом був об'єкт транспортної інфраструктури в Костянтинівській громаді. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави. На щастя, ніхто не постраждав.

Також відомо, що вчора ворог тричі атакував дронами акваторію Очаківської громади.