Російські війська атакували Запорізький район: поранений чоловік
Вчора російські війська завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак поранений цивільний
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що 10 липня російські окупанти здійснили:
- Сім авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці.
- 419 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Смоляне, Червонодніпрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новопавлівку.
- Сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 159 артилерійських ударів завдали війська РФ по території Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині російський КАБ знищив оселю рятувальника, який відпочивав вдома. Чоловік та його дружина дістали поранення.
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