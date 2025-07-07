Российские обстрелы Сумщины: почти 90 атак в сутки, есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов в 38 населенных пунктах в 14 территориальных общинах области. Погибли два мирных жителя
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Так, в Хотинской общине в результате удара FPV-дроном пострадал один человек.
В Сумской общине из-за атаки FPV-дронов получил ранение одно гражданское лицо. Кроме того, в результате ударов беспилотников погибли два человека, еще один человек был травмирован.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбросы ВОГ с БпЛА.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Белопольской общине повреждены 2 частных дома;
- в Хотинской общине поврежден частный автомобиль;
- в Сумской общине (Битицкий старостинский округ) поврежден приусадебный участок частного домовладения, объект гражданской инфраструктуры, 23 частных дома (5 из них уничтожены);
- в Глуховской общине поврежден частный дом;
- в Ворожбянской общине повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
Воздушная тревога в области пдлилась 16 часов 21 минуту.
Напомним, в течение 6 июля российские войска нанесли 538 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали двое мирных жителей.