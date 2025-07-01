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01 липня 2025, 18:11

170 тис. грн: на Сумщині викрили шахрайську схему з фіктивними перевезеннями людей і вантажів

01 липня 2025, 18:11
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фото: поліція Сумської області
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Правоохоронці Сумщини викрили злочинну схему, через яку громадяни втрачали кошти, сподіваючись на перевезення до країн Європейського Союзу

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

У ході розслідування встановлено, що організаторами шахрайства були двоє осіб, які вже перебувають у Сумському слідчому ізоляторі. Вони координували свої дії із спільниками, що діяли на волі.

Зловмисники створювали фейкові оголошення в інтернеті, пропонуючи послуги з перевезення людей та посилок до ЄС. Клієнти, повіривши в реальність пропозиції, надсилали свої речі або перераховували передплату. Насправді жодне з "замовлень" не виконувалося. Посилки перехоплювали підставні особи. У такий спосіб фігуранти заволодівали електронікою, особистими речами та грошима. Частину викраденого продавали, а продукти харчування передавали до СІЗО ув'язненим організаторам.

На цей час правоохоронці задокументували щонайменше вісім епізодів діяльності шахрайської групи. Загальна сума завданих збитків становить близько 170 тисяч гривень. Додатково перевіряється причетність учасників до ще понад десяти подібних злочинів.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб. Справу розслідують слідчі ГУНП у Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та за сприяння працівників Сумського СІЗО.

Нагадаємо, на Сумщині жінка намагалася продати власну дитину за $30 тисяч.

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