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01 июля 2025, 18:11

170 тыс. грн: в Сумской области разоблачили мошенническую схему с фиктивными перевозками людей и грузов

01 июля 2025, 18:11
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фото: полиция Сумской области
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Правоохранители Сумщины разоблачили преступную схему, по которой граждане теряли средства, надеясь на перевозку в страны Европейского Союза

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

В ходе расследования установлено, что организаторами мошенничества были два человека, которые уже находятся в Сумском следственном изоляторе. Они координировали свои действия с действовавшими на свободе сообщниками.

Злоумышленники создавали фейковые объявления в интернете, предлагая услуги по перевозке людей и посылок в ЕС. Клиенты, поверив в реальность предложения, посылали свои вещи или перечисляли подписку. На самом деле ни один из "заказов" не выполнялся. Посылки перехватывали подставные лица. Таким образом, фигуранты завладевали электроникой, личными вещами и деньгами. Часть похищенного продавали, а продукты питания передавали СИЗО заключенным организаторам.

В настоящее время правоохранители задокументировали по меньшей мере восемь эпизодов деятельности мошеннической группы. Общая сумма нанесенного ущерба составляет около 170 тысяч гривен. Дополнительно проверяется причастность участников к еще более десяти подобным преступлениям.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц. Дело расследуют следователи ГУНП в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры и при содействии работников Сумского СИЗО.

Напомним, в Сумской области женщина пыталась продать собственного ребенка за $30 тысяч.

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