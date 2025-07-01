фото: ілюстративне

Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області, передає RegioNews.

Інцидент трапився після того, як жінка розмістила оголошення про продаж речей на одній із онлайн-платформ. Зловмисник надіслав їй підроблене посилання, видаючи себе за працівника банку, і таким чином отримав доступ до її банківського рахунку.

30 червня потерпіла звернулася до правоохоронців. Вона розповіла, що після публікації оголошення у Viber їй надійшло повідомлення з посиланням, нібито від банку. Після переходу за цим посиланням сторінка перестала завантажуватися. Згодом у Telegram жінці зателефонував чоловік, який представився співробітником служби безпеки фінансової установи.

Чоловік повідомив про можливу спробу шахрайського втручання і переконав потерпілу натиснути кнопку зчитування відбитка пальця на телефоні. Після цього пристрій почав гальмувати, а згодом і зовсім вимкнувся. У відділенні банку жінка дізналася, що з її рахунку було здійснено п'ять несанкціонованих транзакцій на суму близько 95,5 тисяч гривень.

За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бала.