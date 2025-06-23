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У Харкові суд виніс вирок жінці, яка продала немовля. Найближчі роки вона проведе на ґратами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жительку Харкова, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів США, засудили до 8 років ув'язнення.

22-річна жінка у 2022 році народила доньку. Згодом вона намагалась продати дитину знайомій за 20 тисяч гривень. Правоохоронці затримали її під час отримання коштів. На суді жінка повністю визнала вину.

Нагадаємо, раніше у Сумах жінка намагалась продати свою новороджену дитину. Вона зустрілась із парою, якій запропонувала продати немовля за 30 тисяч доларів США.