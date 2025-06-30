11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 15:49

Украинские войска стабилизировали фронт в Сумской области: уничтожено более 9 тысяч оккупантов, - Генштаб

30 июня 2025, 15:49
Читайте також українською мовою
фото: Генеральный штаб ВСУ
Читайте також
українською мовою

Украинские Силы обороны сдерживают давление россиян на севере страны и наносят значительные потери врагу. Линия фронта стабилизирована, ВСУ переходят к контрнаступательным действиям.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

На северном направлении фронта украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в приграничных районах Сумской области и ведут активную операцию на границе с Курской областью РФ.

В результате действий ВСУ противнику не удалось продвинуться вперед. По данным с фронта, защитники Украины удерживают линию Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – госграница. В районе Глушковского района Курщины боевые действия продолжаются на контролируемом украинцами плацдарме.

Подразделения ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрнаступательные действия. В частности, освобожден населенный пункт Андреевка, а в районе Алексеевки украинские войска заставили российских окупантов отступить дальше от Сум. Противник продолжает бросать на это направление свои подготовленные силы: морскую пехоту, десантно-штурмовые бригады, мотострелковые части. Активно используются дроны-камикадзе, дальнобойная артиллерия и авиация.

В течение июня на Северослобожанском и Курском направлениях общие потери армии РФ составили более 9300 человек. Из них безвозвратные – 4470, санитарные – примерно 4800, еще 42 – в плену. Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 423 единицы российской техники: среди них шесть танков, 20 бронемашин, 89 артсистем и РСЗО, три ПВО.

Украинская артиллерия и силы ССО регулярно наносят удары по вражеским тылам на глубину до 100 км, включая объекты в самой России. В июне были поражены не менее 16 командных пунктов, 8 КСП, склады боеприпасов и логистические базы. В целом с августа 2024 года потери армии РФ на северном фланге превысили 75 тысяч человек и более 2800 единиц техники.

Ранее сообщалось, "Линия обороны 1915 года": оккупантам осталось дойти 600 метров до Днепропетровщины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты граница Сумская область Курская область ВСУ наступление контрнаступление боевые потери
В Сухопутных войсках прокомментировали удар по ТЦК в Кривом Роге
30 июня 2025, 12:55
Оккупанты атаковали дроном центр Херсона: сгорело авто, ранен мужчина
30 июня 2025, 12:40
На Харьковщине пограничники уничтожили блокпост и танк оккупантов
30 июня 2025, 10:30
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
Евро снова побил рекорд: курс НБУ установил новую отметку
30 июня 2025, 18:17
Житель Днепроптеровщины купил "путешествие" в Беларусь, но попал в руки пограничников
30 июня 2025, 18:15
Модель OnlyFans подала петицию о декриминализации порноиндустрии
30 июня 2025, 18:01
В Полтаве будут судить чиновницу городского совета, которая провернула аферу с закупкой техники
30 июня 2025, 17:51
Минус Пушкин: на Харьковщине снесли памятник русскому поэту
30 июня 2025, 17:45
Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине
30 июня 2025, 17:40
Не было денег, чтобы поехать на ВЛК: на Хмельнитчине судили мужчину за уклонение от мобилизации
30 июня 2025, 17:32
В "Дии" появилась новая услуга - замена техпаспорта онлайн
30 июня 2025, 17:18
Предлагали работу в Европе, но воровали деньги: семейная пара из Харькова зарабатывала на фейковых вакансиях
30 июня 2025, 17:15
В Сумской области пограничники сорвали вражеский штурм и уничтожили бронемашину россиян
30 июня 2025, 17:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »