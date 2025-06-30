фото: Генеральный штаб ВСУ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

На северном направлении фронта украинские Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага в приграничных районах Сумской области и ведут активную операцию на границе с Курской областью РФ.

В результате действий ВСУ противнику не удалось продвинуться вперед. По данным с фронта, защитники Украины удерживают линию Юнаковка – Яблоновка – Новониколаевка – Алексеевка – Кондратовка – госграница. В районе Глушковского района Курщины боевые действия продолжаются на контролируемом украинцами плацдарме.

Подразделения ВСУ не только сдерживают атаки, но и проводят контрнаступательные действия. В частности, освобожден населенный пункт Андреевка, а в районе Алексеевки украинские войска заставили российских окупантов отступить дальше от Сум. Противник продолжает бросать на это направление свои подготовленные силы: морскую пехоту, десантно-штурмовые бригады, мотострелковые части. Активно используются дроны-камикадзе, дальнобойная артиллерия и авиация.

В течение июня на Северослобожанском и Курском направлениях общие потери армии РФ составили более 9300 человек. Из них безвозвратные – 4470, санитарные – примерно 4800, еще 42 – в плену. Кроме этого, украинскими защитниками уничтожены 423 единицы российской техники: среди них шесть танков, 20 бронемашин, 89 артсистем и РСЗО, три ПВО.

Украинская артиллерия и силы ССО регулярно наносят удары по вражеским тылам на глубину до 100 км, включая объекты в самой России. В июне были поражены не менее 16 командных пунктов, 8 КСП, склады боеприпасов и логистические базы. В целом с августа 2024 года потери армии РФ на северном фланге превысили 75 тысяч человек и более 2800 единиц техники.

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