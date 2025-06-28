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28 июня 2025, 09:37

Российские войска активно обстреливают Сумщину, тревога продолжалась более 12 часов

28 июня 2025, 09:37
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В сутки армия РФ совершила более 90 обстрелов по 40 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"В Белопольской общине в результате сброса взрывного устройства со вражеского БПЛА получил ранение мужчина 2000 г.р. За сутки воздушная тревога в области продолжалась 12 часов 32 минуты", - говорится в сообщении.

За последние сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 40 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Враг активно применял сброс ВОГ с БПЛА и управляемые авиационные бомбы. Также зафиксированы удары FPV-дронами и БпЛА.

В результате российских атак повреждено по меньшей мере 5 домов.

Напомним, в Сумской области украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов.

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