На Севере украинские бойцы испепелили склад БК и укрытия россиян
Пилоты-аэроразведчики РУБпАК "СТРИКС" 4-го пограничного отряда нанесли точные удары по позициям российских оккупационных войск на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"По результатам ночной охоты пилоты уничтожили транспортное средство, склад из БК, 5 мест укрытия и две позиции врага", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники показали, как украинская "Баба Яга" разбомбила позиции россиян в Харьковской области.
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