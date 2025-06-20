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20 июня 2025, 03:20

Россияне атаковали Сумщину беспилотниками: вспыхнул пожар

20 июня 2025, 03:20
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Иллюстративное фото
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Россияне в очередной раз атаковали Сумскую область. В результате удаура произошел пожар

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, поздно вечером 19 июня россияне атаковали Сумскую общину беспилотниками. В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Пожар уже был потушен.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 19 июня россияне в Херсоне атаковали дроном 84-летнюю женщину. В результате атаки она получила взрывную травму, контузию, острую реакцию на стресс и обломочное ранение предплечья.

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