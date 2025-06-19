фото: Сумская областная военная администрация

Продолжается работа по маскировке дорожной инфраструктуры в рамках мероприятий по безопасности

Об этом сообщили в областной военной администрации, передает RegioNews.

Особое внимание уделяется пограничным громадам, которые часто оказываются под обстрелами. Там, по координации местных властей, обустраивают защитные конструкции из специальных антидроновых сеток. Их основное предназначение - усложнить работу вражеской аэроразведки и снизить эффективность атак дронов.

В администрации подчеркивают, что такие укрытия не только способствуют сохранению критической логистики, но повышают безопасность местных жителей и военных. Работы продолжаются и дальше на ключевых направлениях области.

Ранее сообщалось, россияне ударили КАБом по Сумщине: погиб гражданский, отказавшийся эвакуироваться.