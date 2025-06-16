Інцидент, який міг завершитися травмуванням, стався на дитячому майданчику

Про це повідляють у ДСНС, передає RegioNews.

16 червня, близько 13 години 17 хвилин до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про дитину, яка потрапила в небезпечну ситуацію під час гри.

На місце події оперативно виїхав черговий караул 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники виявили хлопчика, чия нога опинилася затиснутою між залізобетонними елементами конструкції гойдалки. Через застрягання існувала реальна загроза травмування - будь-який різкий рух міг призвести до серйозного ушкодження.

Дитину вдалося акуратно звільнити за допомогою спеціального обладнання. Медична допомога не знадобилася - хлопчик не постраждав.

У ДСНС наголосили на важливості уважного нагляду за дітьми під час перебування на майданчиках. Навіть знайомі об’єкти можуть нести потенційну небезпеку, якщо бути неуважними.

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